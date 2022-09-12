Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за неделю выросла на 28,6%

Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за прошедшую неделю выросла на 28,6%, но темпы прироста замедляются уже несколько недель, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замглавы территориального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных.

«Всего на прошлой неделе было зарегистрировано 6044 случая коронавируса, что на 28,6% больше, чем на прошлой неделе. Вместе с тем уже третью неделю мы отмечаем снижение темпов роста заболеваемости», — сказала она, отметив, что также с 8% до 4% снизился и удельный вес положительных результатов тестов на COVID-19.

По словам Ильиных, 99% заболевших имеют признаки ОРВИ. Рост заболеваемости зарегистрирован как среди детей, так и среди взрослых.

В свою очередь, глава облминздрава Константин Хальзов сообщил, что за последние сутки коронавирус зарегистрирован у 924 жителей Новосибирской области. Госпитализированы 14 человек. Коечный фонд составляет 1065 коек, из которых свободно около 30%.

Как сообщалось, в августе региональный оперштаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области рекомендовал введение масочного режима в общественном транспорте и для сотрудников организаций, работающих с населением.