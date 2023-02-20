За выходные дни рязанская полиция задержала 4 граждан, находившихся в федеральном розыске

Сотрудники УМВД по Рязанской области за минувшие выходные дни пресекли 1653 административных правонарушения и раскрыли 25 преступлений.

Правоохранители выявили 18 нетрезвых водителей, 9 водителей от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Трое оказались за рулём в состоянии опьянения повторно.

Полицейские изъяли из незаконного оборота 2316 литров алкоголя и 43 765 пачек табачной продукции, реализовавшихся с нарушением действующего законодательства.

Задержаны 4 гражданина, объявленных в федеральный розыск.

Жителям и гостям региона в профилактических целях вручили 132 памятки.

Проверочные и профилактические мероприятия продолжаются.