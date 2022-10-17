За три года в России отремонтировали больше 500 школ искусств

В России с начала национального проекта «Культура», стартовавшего в 2019 году, обновили свыше полутысячи школ искусств. Детская школа искусств в Арске стала 505-ой. Об этом пишет газета «Культура».

Древние предания гласят, что основателем Арска, северного форпоста Казанского ханства, был хан Батый. На берегу Казанки в XIII веке по его указу заложили поселение, первое упоминание о котором в русских летописях относится к 1497 году.

Арск также — родина великого татарского поэта, создателя национального литературного языка Габдуллы Тукая. Он родился в семье муллы в селении Кушлауч, там сейчас работает дом-музей поэта.

ДШИ в Арске открылась в 1963 году — через год она отметит своё 60-летие. В настоящее время на театральном, хореографическом, художественном и музыкальном отделениях школы учатся свыше 800 детей. Многие ребята продолжают обучение в художественных и музыкальных училищах и вузах.

В текущем году по нацпроекту «Культура» в Арской ДШИ прошёл капремонт здания на сумму 19,9 млн рублей. В школе обновили и материально-техническую базу — закупили новые музыкальные инструменты, литературу и оборудование на 7,3 млн рублей. Это средства федерального бюджета.

Надежда Преподобная, замминистра культуры РФ, посетила Арскую школу искусств во время рабочего визита в столицу Татарстана.

Надежда Преподобная: «Безусловно, главное здесь — это дети, которые получают любовь к искусству и начальное образование в этом направлении, это радует. Хочется сказать, что Татарстан — лидер в той области нацпроекта «Культура», которая касается детских школ искусств, в республике их двадцать восемь, к концу года будет отремонтировано двадцать шесть. Это важное направление, и нам, конечно, хочется его продолжать».

Газете «Культура» Надежда Преподобная сказала, что считает очень важным возможность детям развиваться творчески. По её словам, в детстве она рисовала, это было достаточно серьёзным увлечением, и когда есть время, Надежда Преподобная и сейчас к нему возвращается.

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