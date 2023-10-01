За сутки в Рязанской области ликвидировано 14 пожаров

За сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидировано 14 пожаров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

9 раз пожарные тушили горящую траву и мусор.

ликвидировано 5 техногенных пожаров:

— 02.30 30.09.2023 г. — сообщение о пожаре в жидом доме в г. Ряжск. В тушении участвовало 3 человека, 1 ед.техники. Площадь — 3 кв. м.

— 09.17 30.09.2023 г. — сообщение о пожаре в жилом доме в д. Рожок Рязанского района. В тушении участвовало 7 человек, 3 ед.техники. Площадь — 60 кв. м.

— 13.52 30.09.2023 г. — сообщение о пожаре в хоз.постройке в р. п. Елатьма Касимовского района. В тушении участвовало 5 человек, 2 ед.техники. Площадь — 10 кв. м.

— 15.01 30.09.2023 г. — сообщение о пожаре в нежилом доме в с. Новосергеевка Александро-Невского района. В тушении участвовало 4 человека, 1 ед.техники. Площадь — 20 кв. м.

— 18.30 30.09.2023 г. — сообщение о загорании лёгкого автомобиля на 109 км. трассы Рязань-Ряжск Ряжского района. В тушении участвовало 3 человека, 1 ед.техники. Площадь — 6 кв. м.