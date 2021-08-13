За сутки в ДТП в Рязанской области никто не пострадал

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В ДТП в Рязанской области за сутки никто не пострадал. В общей сложности в регионе случилось 19 происшествий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Инспекторы ГИБДД выявили 15 261 нарушение правил дорожного движения, из которых восемь фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

Сотрудники госавтоинспекции также зарегистрировали 11 нарушений водителями автобусов, 14 — пешеходами. 67 водителей управляла транспортом с тонированными стеклами.

Выдано 17 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании улично-дорожной сети.