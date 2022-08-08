В Челябинской области 19-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, в возрасте от 12 до 14 лет). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следователи выяснили, что преступление против половой неприкосновенности 13-летней девочки молодой человек совершил зимой 2022 года. Судя по статья, секс был добровольным.

В качестве наказания челябинец получил 3 года колонии общего режима. Вступил ли приговор в законную силу, не сообщается.