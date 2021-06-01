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За рулем протаранившей ограждение «пятнадцатой» был пьяный рязанец

Елена Лобанова
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
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В понедельник, 31 мая, в Рязани «пятнадцатая» протаранила ограждение. Водителя автомобиля подозревают в вождении в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Все произошло примерно в 23:35 возле дома №29 по Куйбышевскому шоссе. По предварительной информации, пьяный 26-летний рязанец за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. 

— В результате 40-летний пассажир получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее очевидцы рассказали, что пассажир «пятнадцатой» вылетел через лобовое стекло.

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