За ремонт улицы Новаторов поставили подписи более тысячи рязанцев

Рязанцы собрали в течение нескольких дней собрали более тысячи подписей за ремонт улицы Новаторов. Об этом сообщают в региональном штабе ОНФ.

Жители улицы добиваются ремонта дороги и просят включить её в план капремонта на этот год. Проблемным является участок между домами 3 и 19.

Зимой дорогу практически не чистили от снега. В итоге там образовалась ледяная колея. Весной на месте асфальта образовались глубокие лужи, которые представляют для автовладельцев большую опасность.

Усугубляет ситуацию и слабое освещение дороги в вечернее время, — говорится в сообщении.

Ранее местные жители обращались к чиновникам, однако дорожный ремонт так и не провели. На этот раз встретиться с рязанцами по вопросу ремонта улицы Новаторов активисты ОНФ предлагают мэру Елене Сорокиной. На встрече хотят обсудить планы по благоустройству районы.

Активисты ОНФ предложили главе администрации города Елене Сорокиной встретиться с инициативной группой жителей улицы Новаторов и обсудить планы по благоустройству района и ремонту улицы.