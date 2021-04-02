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Суббота, 3 апреля, 2021
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За ремонт улицы Новаторов поставили подписи более тысячи рязанцев

7info7

Рязанцы собрали в течение нескольких дней собрали более тысячи подписей за ремонт улицы Новаторов. Об этом сообщают в региональном штабе ОНФ.

Жители улицы добиваются ремонта дороги и просят включить её в план капремонта на этот год. Проблемным является участок между домами 3 и 19.

Зимой дорогу практически не чистили от снега. В итоге там образовалась ледяная колея. Весной на месте асфальта образовались глубокие лужи, которые представляют для автовладельцев большую опасность.

Усугубляет ситуацию и слабое освещение дороги в вечернее время, — говорится в сообщении.

Ранее местные жители обращались к чиновникам, однако дорожный ремонт так и не провели. На этот раз встретиться с рязанцами по вопросу ремонта улицы Новаторов активисты ОНФ предлагают мэру Елене Сорокиной. На встрече хотят обсудить планы по благоустройству районы.

Активисты ОНФ предложили главе администрации города Елене Сорокиной встретиться с инициативной группой жителей улицы Новаторов и обсудить планы по благоустройству района и ремонту улицы.

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