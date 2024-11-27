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За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 27 ДТП

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Валерия Мединская
Фото: t.me/gibdd062

За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 27 ДТП. В результате аварий никто не пострадал. Сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 296 нарушений ПДД, в том числе 5 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. 

Установлено 76 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, 2 — с перевозкой детей. Водители грузовых автомобилей допустили 16 нарушений, легковых — 30.

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