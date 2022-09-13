За полгода в Рязанской области возбуждено 401 уголовное дело о кибермошенничестве

За первое полугодие 2022 года в Рязанской области возбуждено 401 уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием ИТ-технологий. За аналогичный период 2021 года таких преступлений было завершено 459, сообщили в УМВД РФ по Рязанской области.

По информации ведомства, самые популярные сценарии, с которыми работают преступники, давно известны. Это звонки от якобы службы безопасности банка, махинации с интернет-платформами по продаже вещей с помощью фишинговых сайтов. Только за август 2022 года в результате таких преступлений рязанцы лишились 26, 6 млн рублей.

При этом в целом по стране, как следует из отчета МВД РФ, доля киберпреступлений действительно постепенно снижается. Этому способствует системная работа правоохранительных органов, в том числе профилактическое регулярное информирование граждан о тактике киберпреступников.

Так, по данным пресс-службы ведомства, в январе-июле этого года общее число зарегистрированных преступлений, совершенных с помощью ИТ-технологий, уменьшилось на 8%. На 30% меньше зарегистрировано преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт. 16,9% составило снижение преступлений, совершенных с использованием фиктивных электронных платежей.

«Создание четкой установки со стороны правоохранительных органов, Роскомнадзора, банковских учреждений и иных организаций по вопросам финансовой, а также публичной безопасности – залог поэтапного устойчивого снижения показателей преступности», – прокомментировала доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Татьяна Щукина.

Сотовые операторы также ведут свою работу, направленную на защиту абонентов от действий мошенников. Так, например, по сообщению «Билайна», чтобы завладеть деньгами граждан, мошенники могут звонить и представляться операторами сотовой связи. Специалисты советуют не спешить выполнять требования, а отключиться и самостоятельно позвонить оператору.