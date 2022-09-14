За полгода в Рязани удалось трудоустроить 283 подростка

На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию ГКУ «Центр занятости населения Рязанской области» по вопросу стажировки и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

По предоставленным данным в течение I полугодия 2022 г. Центром занятости было трудоустроено 283 подростка, 170 из которых воспитываются в малообеспеченных семьях.

К трудностям в процессе трудоустройства несовершеннолетних были отнесены недостаточное финансирование в рамках муниципальных программ, увеличение минимальной оплаты труда, сложная экономическая ситуация в стране, а также необходимость прохождения медицинской комиссии.

В качестве возможных решений обозначенных проблем депутаты предложили увеличить финансирование, рассмотреть возможность трудоустройства несовершеннолетних в муниципальные предприятия и учреждения и внести изменения в действующее законодательство.

Также депутаты обсудили вопросы внесения поправок в План профилактических мероприятий по противодействию коррупции в Рязанской городской Думе на 2021–2024 годы. Изменения будут внесены в целях корректировки исполнителей профилактических мероприятий по противодействию коррупции в Рязанской городской Думе.

Кроме того, на заседании комитета была рассмотрена результативность деятельности общественного объединения «Народная дружина города Рязани» за I полугодие 2022 года.

В ходе заседания были озвучены результаты мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в Рязани. В рамках обсуждения поступило предложение о перераспределении полномочий по административным комиссиям между префектами.

По данным, представленным на комитете, обстановку в сфере противодействия терроризму на территории Рязани признали контролируемой.

Заседание комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы завершилось утверждением плана работы на IV квартал 2022 года.