За полгода от укусов животных пострадали 1603 рязанца, в том числе 391 ребёнок

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Ситуация по бешенству животных в Рязанской области остаётся напряжённой, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В регионе за 6 месяцев 2021 года зарегистрировали 12 лабораторно подтвержденных случаев бешенства животных. От укусов, царапин, слюней и других повреждений, полученных от животных, пострадали 1603 человека. Среди них 391 ребёнок до 17 лет.

63% повреждений люди получили от собак. Растет число пострадавших от диких животных (лисы, енотовидные собаки, ежики, белки).