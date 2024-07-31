Среда, 31 июля, 2024

За организацию незаконной миграции предложили давать пожизненный срок

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал в телеграм-канале о законопроектах, направленных на борьбу с незаконной миграцией.

Одним из предложения стало отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции. Законодатели предлагают наказывать за это серьёзными сроками, вплоть до пожизненного заключения.

Депутаты также предлагают считать отягчающим обстоятельством совершение преступления иностранцем, находящимся на территории России незаконно.

На рассмотрении находится законопроект, разработанный 50 депутатами. Он предлагает ввести конфискацию имущества за организацию незаконной миграции.

Ещё одна важная инициатива, внесённая в Госдуму вчера. Иностранцев предлагают обязать встать на воинский учёт одновременно с получением паспорта гражданина РФ. Законопроект планируется рассмотреть на заседании Думы 31 июля.

— Август и сентябрь посвятим выработке новых мер и предложений по формированию эффективной миграционной политики, — написал Володин.

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