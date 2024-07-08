Понедельник, 8 июля, 2024

За ним придут! Британский эксперт рассказал об угрозах Зеленскому

Автор: 7info

Опубликовано

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Британский аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube рассказал об угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны членов добровольческих батальонов, состоящих из украинских националистов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Меркуриса, националисты из запрещённой в РФ организации обещают прийти за Зеленским, если он будет вести переговоры с Россией.

Аналитик подчеркнул: подобные угрозы со стороны украинских националистов не стоит недооценивать, поскольку они не хотят перемирия и готовы продолжать боевые действия.

Меркурис также заявил, что киевские экстремисты могут воспринять как предательство любые дипломатические контакты с Россией.

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