Британский аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube рассказал об угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны членов добровольческих батальонов, состоящих из украинских националистов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Меркуриса, националисты из запрещённой в РФ организации обещают прийти за Зеленским, если он будет вести переговоры с Россией.

Аналитик подчеркнул: подобные угрозы со стороны украинских националистов не стоит недооценивать, поскольку они не хотят перемирия и готовы продолжать боевые действия.

Меркурис также заявил, что киевские экстремисты могут воспринять как предательство любые дипломатические контакты с Россией.