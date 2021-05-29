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Суббота, 29 мая, 2021
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За незаконный сбор персональных данных при покупках будут штрафовать

7info7
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Правительство РФ одобрило поправки в законодательство, регулирующие сбор персональных данных россиян.

На рассмотрение депутатов Госдумы РФ предложено введение штрафов для продавцов товаров и услуг, которые вынуждают своих клиентов оставлять персональные данные.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, это зачастую происходит абсолютно при любых покупках. Даже тогда, когда закон этого не требует.

К персональным данным, собираемым таким образом, относятся номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие.

Ранее РИА «7 новостей» писало о том, какие персональные данные ни в коем случае не стоит доверять третьим лицам.

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