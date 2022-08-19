За незаконную торговлю рязанцев оштрафовали на 3,2 млн рублей

С начала года за незаконную торговлю 1086 нарушителей привлекли к ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма штрафов – 3,2 млн руб.

В администрации напоминают: в соответствии с Законом Рязанской области «Об административных правонарушениях» торговля и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Размер штрафа для граждан от 1000 до 3000; для должностных лиц – от 5000 до 15 000 рублей; для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.