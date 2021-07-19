За неделю в Рязани заделали ямы на 20-ти улицах

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С 9 по 19 июля в Рязани заделали ямы на 20-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Рабочие ремонтировали дорогу на улицах Бирюзова, Станкозаводской, Семена Середы, Зубковой, Интернациональной, Солнечной, Луковской, Васильевской, Пойменной, Боголюбова, Молодцова, Белякова, Кальной, Каширина, Новой, Московском шоссе, Первомайском проспекте, проезде Шабулина, Касимовском шоссе, в поселке Храпово.

В общей сложности работы проводили на площади свыше 2 000 квадратов. С начала года ямы заделали на 221 улице.

На предстоящей неделе дорогу отремонтируют на улицах Интернациональной, Сельских Строителей, 1-ой Нагорной, Белякова, Нефтезаводской, у ДМШ №6, на пешеходных переходах к школам для дальнейшего нанесения разметки.

На улицах Горького, Дзержинского, Краснорядской, Циолковского, Куйбышевском шоссе нанесли разметку.