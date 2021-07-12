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Понедельник, 12 июля, 2021
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За неделю в Рязани отремонтировали свыше 1 500 квадратных метров дорог

Елена Лобанова
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В Рязани отремонтировали более 1 500 квадратных метров дорог за неделю. Ямы заделали на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

С начала года выбоины заделали на площади около 37 000 квадратных метров. К тому же подрядчики уже приступили к ремонту дорог картами. В общей сложности планируется отремонтировать 36 объектов. 

В Рязани также продолжают благоустраивать общественные пространства. Работы ведутся в Верхнем городском парке, сквере у памятника Советско-Польскому братству по оружию и ЦПКиО. 

— В Центральном парке культуры и отдыха уже завершают благоустройство. Подрядчики установили 246 фонарей. Благоустройство всех объектов находится на контроле ответственных руководителей, депутатов и общественности, — говорится в сообщении. 

Продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. В городе капитально отремонтируют девять участков теплосетей общей протяженностью 6015 метров. Работы ведутся на улицах Братиславская, Полетаева, Татарская, Северный переулок, Новослободская, Новая, между Ряжским и Куйбышевским шоссе. 

— Уже опрессовано 10 участков магистральных сетей из 16. Все повреждения уже устранили. Объекты жилого фонда опрессованы на 44%, а социальной сферы — на 54%, — говорится в сообщении.

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