За неделю в Рязани отремонтировали свыше 1 500 квадратных метров дорог

- Advertisement -

В Рязани отремонтировали более 1 500 квадратных метров дорог за неделю. Ямы заделали на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С начала года выбоины заделали на площади около 37 000 квадратных метров. К тому же подрядчики уже приступили к ремонту дорог картами. В общей сложности планируется отремонтировать 36 объектов.

В Рязани также продолжают благоустраивать общественные пространства. Работы ведутся в Верхнем городском парке, сквере у памятника Советско-Польскому братству по оружию и ЦПКиО.

— В Центральном парке культуры и отдыха уже завершают благоустройство. Подрядчики установили 246 фонарей. Благоустройство всех объектов находится на контроле ответственных руководителей, депутатов и общественности, — говорится в сообщении.

Продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. В городе капитально отремонтируют девять участков теплосетей общей протяженностью 6015 метров. Работы ведутся на улицах Братиславская, Полетаева, Татарская, Северный переулок, Новослободская, Новая, между Ряжским и Куйбышевским шоссе.

— Уже опрессовано 10 участков магистральных сетей из 16. Все повреждения уже устранили. Объекты жилого фонда опрессованы на 44%, а социальной сферы — на 54%, — говорится в сообщении.