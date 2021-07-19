За неделю на укусы клещей пожаловались 108 рязанцев

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За минувшую неделю к врачам с жалобами на укусы клещей обратились 108 рязанцев, в том числе 42 ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Число укушенных рязанцев ниже аналогичного периода 2020 года и среднемноголетних значений.

Чаще всего клещи кусали людей в Рязани и Рязанском районе, а также в Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

В 17,2% случаев обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 6% возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,3% моноцитарного эрлихиоза.

В текущем сезоне зарегистрировано 5 случаев иксодового клещевого боррелиоза.