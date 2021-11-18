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Четверг, 18 ноября, 2021
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За навигационный сезон в Рязанской области задержали 7 браконьеров

Александр Ильин
Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области

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В Управлении Росгвардии по Рязанской области подвели итоги рейдов ОМОН в акватории Оки, в ходе которых задержали 7 браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ОМОН совместно с представителями регионального ГУ МЧС проводили профилактические рейды на Оке для пресечения незаконной добычи водных биологических ресурсов и других правонарушений. 

Всего в ходе патрулирования акватории реки задержали 7 браконьеров. У них изъяли лодку, сети и 4 орудия незаконного лова.

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