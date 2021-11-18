За навигационный сезон в Рязанской области задержали 7 браконьеров

В Управлении Росгвардии по Рязанской области подвели итоги рейдов ОМОН в акватории Оки, в ходе которых задержали 7 браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ОМОН совместно с представителями регионального ГУ МЧС проводили профилактические рейды на Оке для пресечения незаконной добычи водных биологических ресурсов и других правонарушений.

Всего в ходе патрулирования акватории реки задержали 7 браконьеров. У них изъяли лодку, сети и 4 орудия незаконного лова.

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