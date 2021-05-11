За майские праздники на пожарах в Рязанской области погибли два человека

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Два человека погибли на пожарах с 1 по 10 мая в Рязанской области. Столько же человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, 2 мая загорелся жилой дом в деревне Чуфилово Клепиковского района. В результате пострадала семилетняя девочка и 56-летняя женщина. Их госпитализировали в медучреждение.

Через два дня — 4 мая в Касимовском районе загорелся дом на улице Вишневой в деревне Бабино-Булыгино. Там погиб 39-летний мужчина.

Еще один 45-летний мужчина погиб на пожаре в поселке Семчино 10 мая.

В общей сложности на майских праздниках спасатели ликвидировали 182 пожара, из которых 161 — горение сухой травы и мусора, а 21 имели техногенный характер.

Кроме того, 4 мая из реки Трубеж спасатели извлекли тело 71-летней женщины.