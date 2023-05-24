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За год сбережения рязанцев в банках выросли почти на 16%

7info

Жители Рязанской области на 1 апреля 2023 года хранили в банках 208,1 млрд рублей. Это данные без учета средств на счетах эскроу, которые используются при покупке жилья в новостройках. За год сумма увеличилась на 15,8%.

В I квартале потребители сохраняли сберегательную модель поведения. Спросом пользовались и классические сберегательные продукты, и накопительные счета. В основном жители региона выбирали для хранения национальную валюту: на 96% депозитный портфель сформирован из рублевых вкладов.

В январе отмечалось традиционное снижение: перед новогодними каникулами рязанцы сняли со счетов часть сбережений. Но уже в феврале и марте возобновился приток средств. За два месяца срочные и текущие счета выросли на 8,2 млрд рублей.

«В январе – марте инфляция замедлялась, а депозитные ставки при этом оставались достаточно привлекательными. Это поддерживало интерес потребителей к данной форме накопления, — поясняет начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин. — К тому же банковские вклады обладают двумя немаловажными преимуществами: доходность по ним гарантирована, а средства до 1,4 млн рублей застрахованы государством».

По итогам 2022 года вклады стали самим востребованным продуктом на финансовых маркетплейсах, следует из обзора Банка России. Это наиболее простой и понятный инструмент сбережения.

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