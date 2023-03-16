За год прибыль крупных и средних предприятий Рязанской области выросла на 4,3%

Прибыль крупных и средних предприятий Рязанской области с учётом убытков 2022 года выросла относительно 2021 на 4,3%. Об этом сообщает Рязаньстат.

В целом по России сальдированный финансовый результат организаций – прибыль минус убыток – снизился на 12,6%.

Наибольшие темпы годового роста прибыли показали предприятия по производству продуктов питания — в 2,4 раза, по обработке древесины — в 2,9 раза, гостиницы и предприятия общепита — в 2,2 раза.

В Рязанской области в топ-3 во всех сферах деятельности вошли Скопинский (рост в 2,8 раза), Михайловский и Рыбновский (в 1,9 раза в каждом).

100-процентную прибыльность показали организации сферы информации и связи, финансов и страхования, а также производства пластмасс и нефтепродуктов.