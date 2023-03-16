Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

За год на дорогах Рязанской области снизилось число ДТП, но выросло число погибших

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Фото со страницы Аркадия Фомина ВКонтакте

На заседании Рязанской областной думы 15 марта начальник управления МВД по региону Владимир Алай отчитался о деятельности ведомства за минувший год. По уровню раскрываемости преступлений Рязанская область занимает 4-ю строчку в Центральном федеральном округе. Об этом сообщил председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

По словам Владимира Алая, за год количество аварий на наших дорогах снизилось, но существенно выросло количество погибших — больше чем на 20%. Большинство из этих 199 человек погибли на федеральных трассах.

Аркадий Фомин отметил, что для безопасности дорог работы исключительно ГИБДД недостаточно. Задачу необходимо решать комплексно, и депутаты будут прилагать для этого все усилия, – отметил председатель областного парламента.

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