За год из Рязанской области выдворили более тысячи мигрантов-нарушителей

Более тысячи иностранных граждан были выдворены из Рязанской области за прошлый год. Об этом в эфире телеканала ТКР рассказал начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Максим Горожанов.

По словам Горожанова, за различные нарушения наказали более 1500 мигрантов.

За год в Рязани и области завели более 400 уголовных дел за организацию незаконной миграции и фиктивную постановку на учёт иностранцев.

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В целом обстановку с мигрантами на территории Рязанской области Максим Горожанов оценивает как стабильную.