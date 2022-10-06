За две недели в Рязанской области зарегистрировали 124 брака мобилизованных

Рязанцы, получившие повестку в рамках частичной мобилизации, могут зарегистрировать брак в день подачи заявления. Отделы ЗАГС в таком случае идут навстречу и оперативно оформляют все документы, сообщает официальная страница Рязанской области ВКонтакте.

Многие из тех, кто уже проходит подготовку в учебном центре, решили воспользоваться такой возможностью. Они заранее написали рапорт, получили разрешение командира и в назначенный день прибыли во Дворец торжеств в Рязани.

За последние две недели в Рязанской области зарегистрировали 124 брака по заявлениям от мобилизованных.

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