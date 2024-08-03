За что родители не должны платить в школах и детских садах

Многие родители сталкиваются с требованиями школ и детских садов о дополнительных взносах на различные нужды учебного заведения. Однако не все эти требования законны, пишет «Парламентская газета».
Что должны предоставлять школы бесплатно:
- Учебники, пособия и спортивный инвентарь: Все необходимое для обучения и занятий физкультурой должно предоставляться школой бесплатно.
- Обеспечение образовательного процесса: Школа обязана создать условия для обучения в соответствии с государственными стандартами.
За что платить не нужно:
- Ремонт, мебель, охрана, уборка: Эти расходы ложатся на плечи государства и муниципалитетов.
- Игрушки, канцелярские товары: Школа должна быть оснащена всем необходимым за счет бюджета.
Добровольные взносы:
- Факультативы и кружки: Занятия сверх обязательной программы могут быть платными, но только при добровольном согласии родителей.
Что делать, если требуют незаконные взносы:
- Обратиться к директору: Напишите официальное заявление с требованием обосновать необходимость дополнительных платежей.
- Жаловаться в контролирующие органы: Если директор игнорирует ваши требования, обращайтесь в департамент образования, Рособрнадзор или прокуратуру.
Родители могут по договорённости купить подарки для учителей и воспитателей. Однако к этому вопросу нужно подходить очень внимательно. Дело в том, что статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарить подарки дороже трёх тысяч рублей. Иначе такой знак внимания могут посчитать взяткой.
Опыт показывает, что могут возникнуть и другие расходы:
- развлекательные и культурные мероприятия — посещение театров, музеев, цирков, организация экскурсий, приглашение аниматоров на общие праздники в детском саду или школе;
- услуги фотографа и изготовление фотоальбомов;
- подарки детям на выпускной, Новый год и другие праздники, если это не запрещено нормативными документами организации.