Суббота, 3 августа, 2024

За что родители не должны платить в школах и детских садах

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от senivpetro на Freepik

Многие родители сталкиваются с требованиями школ и детских садов о дополнительных взносах на различные нужды учебного заведения. Однако не все эти требования законны, пишет «Парламентская газета».

Что должны предоставлять школы бесплатно:

  • Учебники, пособия и спортивный инвентарь: Все необходимое для обучения и занятий физкультурой должно предоставляться школой бесплатно.
  • Обеспечение образовательного процесса: Школа обязана создать условия для обучения в соответствии с государственными стандартами.

За что платить не нужно:

  • Ремонт, мебель, охрана, уборка: Эти расходы ложатся на плечи государства и муниципалитетов.
  • Игрушки, канцелярские товары: Школа должна быть оснащена всем необходимым за счет бюджета.

Добровольные взносы:

  • Факультативы и кружки: Занятия сверх обязательной программы могут быть платными, но только при добровольном согласии родителей.

Что делать, если требуют незаконные взносы:

  • Обратиться к директору: Напишите официальное заявление с требованием обосновать необходимость дополнительных платежей.
  • Жаловаться в контролирующие органы: Если директор игнорирует ваши требования, обращайтесь в департамент образования, Рособрнадзор или прокуратуру.

Родители могут по договорённости купить подарки для учителей и воспитателей. Однако к этому вопросу нужно подходить очень внимательно. Дело в том, что статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарить подарки дороже трёх тысяч рублей. Иначе такой знак внимания могут посчитать взяткой.

За что родители не должны платить в школах и детских садах
Business фото создан(а) katemangostar — ru.freepik.com

Опыт показывает, что могут возникнуть и другие расходы:

  • развлекательные и культурные мероприятия — посещение театров, музеев, цирков, организация экскурсий, приглашение аниматоров на общие праздники в детском саду или школе;
  • услуги фотографа и изготовление фотоальбомов;
  • подарки детям на выпускной, Новый год и другие праздники, если это не запрещено нормативными документами организации.

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