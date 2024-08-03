За что родители не должны платить в школах и детских садах

Многие родители сталкиваются с требованиями школ и детских садов о дополнительных взносах на различные нужды учебного заведения. Однако не все эти требования законны, пишет «Парламентская газета».

Что должны предоставлять школы бесплатно:

Учебники, пособия и спортивный инвентарь: Все необходимое для обучения и занятий физкультурой должно предоставляться школой бесплатно.

Все необходимое для обучения и занятий физкультурой должно предоставляться школой бесплатно. Обеспечение образовательного процесса: Школа обязана создать условия для обучения в соответствии с государственными стандартами.

За что платить не нужно:

Ремонт, мебель, охрана, уборка: Эти расходы ложатся на плечи государства и муниципалитетов.

Эти расходы ложатся на плечи государства и муниципалитетов. Игрушки, канцелярские товары: Школа должна быть оснащена всем необходимым за счет бюджета.

Добровольные взносы:

Факультативы и кружки: Занятия сверх обязательной программы могут быть платными, но только при добровольном согласии родителей.

Что делать, если требуют незаконные взносы:

Обратиться к директору: Напишите официальное заявление с требованием обосновать необходимость дополнительных платежей.

Напишите официальное заявление с требованием обосновать необходимость дополнительных платежей. Жаловаться в контролирующие органы: Если директор игнорирует ваши требования, обращайтесь в департамент образования, Рособрнадзор или прокуратуру.

Родители могут по договорённости купить подарки для учителей и воспитателей. Однако к этому вопросу нужно подходить очень внимательно. Дело в том, что статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарить подарки дороже трёх тысяч рублей. Иначе такой знак внимания могут посчитать взяткой.

Опыт показывает, что могут возникнуть и другие расходы:

развлекательные и культурные мероприятия — посещение театров, музеев, цирков, организация экскурсий, приглашение аниматоров на общие праздники в детском саду или школе;

услуги фотографа и изготовление фотоальбомов;

подарки детям на выпускной, Новый год и другие праздники, если это не запрещено нормативными документами организации.