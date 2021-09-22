За 8 месяцев Центр занятости населения Рязанской области обратились 625 подростков

На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию ГКУ «Центр занятости населения Рязанской области» по вопросу стажировки и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 14-18 лет. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Как было озвучено, в течение 8 месяцев текущего года за помощью в поиске работы в Центр обратились 625 подростков, трудоустроены — 517. 315 из них находятся в трудной жизненной ситуации, 12 — состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Также депутаты обсудили План профилактических мероприятий по противодействию коррупции в Рязанской городской Думе на 2021-2024 годы. Согласно плану, в организационные мероприятия будет входить изучение и анализ решений РГД и нормативно правовых актов главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы в сфере противодействия коррупции и внесение предложений по их совершенствованию, мониторинг законодательства в сфере противодействия коррупции, а также организация работы по соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной службы, ограничений и запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.