Пятница, 21 июня, 2024

За 5 месяцев года в Рязанской области построено 2395 квартир

Автор: 7info

Опубликовано

В январе–мае 2024 года в Рязанской области построено 2395 квартир, общая площадь которых составила 200,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Рязаньстат.

41,5% общего объема жилья введено в городской местности, 58,5% — в сельской.

В январе–мае 2024 года возведено 43 многоквартирных дома. Населением за счет собственных и заемных средств построено 962 дома общей площадью 143,5 тысячи квадратных метров, на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 139 домов общей площадью 12,3 тыс. кв. метров.

Доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 71,6%, что на 20,5% больше уровня января-мая 2023 года.

В муниципальном разрезе наибольший ввод жилья в Рязанском районе — 71,2 тыс. кв. метров, а также в городе Рязани — 52,7 тыс. кв. метров, Рыбновском районе — 14,1 тыс. кв. метров, Касимовском районе — 7 тыс. кв. метров.

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