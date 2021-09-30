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Четверг, 30 сентября, 2021
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Юные рязанцы приглашаются к участию в конкурсе  рисунков «Новый дорожный знак глазами детей»

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Юные рязанцы приглашаются к участию в конкурсе  рисунков «Новый дорожный знак глазами детей»

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Юные рязанцы приглашаются к участию в V Всероссийском конкурсе  рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей»

V Всероссийский конкурс  рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приурочен ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Он проводится с 4 по 12 октября 2021 года. К участию приглашаются юные художники от 3 до 14 лет.

Конкурс проводится в рамках  проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». Организатором выступает благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи  Едыкиной».   Конкурс проводится с целью профилактики ДТП через художественно-эстетические навыки. Он приобщает детей и их родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах, напоминает о том, что дети остаются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, поскольку ещё не обладают необходимыми навыками и достаточным опытом.

Рязанцам предлагается разработать «Новый дорожный знак», отобразив его в своих творческих работах. Конкурсные рисунки принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: [email protected], подробная информация представлена на сайте  http://svetofor.fond-edykina.ru

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