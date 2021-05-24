Юная липецкая певица вышла в финал телевизионного шоу

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Липецкая певица Татьяна Бубнова вышла в финал конкурса «Новая Звезда» на телеканале «Звезда», пишет портал «Город 48».

Сообщается, что по оценкам жюри 18-летняя артистка набрала сто баллов. Телезрители отдали за липчанку 22,2 процента голосов.

«Съемки финала пройдут в июне, скорее всего, это даже будет прямой эфир. В финал пройдут 30-40 человек», – рассказал Бубнова.

Организаторы уточнили, что финал пройдет в формате зрелищных шоу-концертов с участием приглашенных звезд и сложными постановочными номерами.