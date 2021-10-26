Юлия Рокотянская провела выездной приём граждан в поселке Юбилейный

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская провела выездной прием граждан в поселке Юбилейный. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Местная жительница Юлия Панова показала состояние дорожки, по которой дети из поселка ходят в школу № 60/61. Грунтовая тропинка пролегает через овраг, в дождливую погоду здесь становится грязно, в кустах скопление мусора, деревья нуждаются в опиловке. Юлия Рокотянская отметила, что необходимо привести дорожку в порядок, чтобы обеспечить безопасность детей на пути в школу. Кроме того, рязанка Оксана Бурмистрова предложила оборудовать пешеходный переход на улице Птицеводов лежачими полицейскими. После ремонта главных улиц микрорайона в этом году, автомобилисты начали нарушать скоростной режим.

Жители дома № 2/1 по Зафабричной улице поделились с главой муниципального образования своими проблемами: аварийные деревья во дворе, необходимость комплексного благоустройства территории, капремонта здания и текущего ремонта подъездов, низкая температура батарей в квартирах. Все прозвучавшие вопросы будут проработаны. Юлия Рокотянская отметила, что для оперативного взаимодействия с представителями управляющей компании и городской администрации жителям необходимо выбрать старшего по дому.

— В городе реализуется несколько программ, направленных на повышение качества жизни граждан. Решать каждую конкретную проблему нужно в рамках законодательного поля, используя все доступные нам инструменты. Мы проработаем все вопросы, но не стоит забывать, что для лучшего эффекта сами жители должны быть активны, инициативны и заинтересованы в решении проблем своего дома и района, — отметила Юлия Рокотянская.

Также рязанцев волновала судьба ДК Птицеводов. Юлия Рокотянская рассказала жителям поселка, что здание было приобретено в областную собственность, планируется возродить культурное учреждение.