Юлия Рокотянская провела выездной приём граждан в поселке Юбилейный

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская провела выездной прием граждан в поселке Юбилейный. Об этом сообщила пресс-служба РГД.
Местная жительница Юлия Панова показала состояние дорожки, по которой дети из поселка ходят в школу № 60/61. Грунтовая тропинка пролегает через овраг, в дождливую погоду здесь становится грязно, в кустах скопление мусора, деревья нуждаются в опиловке. Юлия Рокотянская отметила, что необходимо привести дорожку в порядок, чтобы обеспечить безопасность детей на пути в школу. Кроме того, рязанка Оксана Бурмистрова предложила оборудовать пешеходный переход на улице Птицеводов лежачими полицейскими. После ремонта главных улиц микрорайона в этом году, автомобилисты начали нарушать скоростной режим.
Жители дома № 2/1 по Зафабричной улице поделились с главой муниципального образования своими проблемами: аварийные деревья во дворе, необходимость комплексного благоустройства территории, капремонта здания и текущего ремонта подъездов, низкая температура батарей в квартирах. Все прозвучавшие вопросы будут проработаны. Юлия Рокотянская отметила, что для оперативного взаимодействия с представителями управляющей компании и городской администрации жителям необходимо выбрать старшего по дому.
Также рязанцев волновала судьба ДК Птицеводов. Юлия Рокотянская рассказала жителям поселка, что здание было приобретено в областную собственность, планируется возродить культурное учреждение.