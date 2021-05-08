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Юлия Рокотянская поздравила ветеранов с наступающим Днем Победы

Елена Лобанова
Фото пресс-службы Рязанской гордумы
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В субботу, 8 мая, глава Рязани, председатель рязанской Гордумы Юлия Рокотянская поздравила ветеранов с наступающим Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Поздравления принимали Дмитрий Черничкин, Михаил Кузнецов и Леонид Окрут.

— О вас можно писать книги, снимать документальные и художественные фильмы. Искренне и от всего сердца благодарю вас за мир на земле, восхищаюсь вашим подвигом, несгибаемым характером, мужеством и стойкостью. Крепкого здоровья и долгих лет жизни! – сказала Юлия Рокотянская.

Дмитрий Черничкин – Почетный гражданин города Рязани. В 17 лет добровольцем ушел на фронт. Воевал рядовым в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Принимал участие в знаменитой встрече на Эльбе и в освобождении Берлина. Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Украины».

Михаил Кузнецов воевал на Западном фронте в составе 256-го танкового полка, был пулеметчиком легендарного танка Т-34. Участвовал в освобождении Белоруссии. Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», медалью Жукова.

Леонид Окрут участвовал в партизанском движении в Белоруссии. В подростковом возрасте был связным в партизанском отряде, которым командовал его отец. После войны поступил в военное училище, подполковник запаса. Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За безупречную службу».

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