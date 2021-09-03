Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская и депутат по округу № 19 Александр Сидоров проинспектировали территорию школы № 8. Здесь ведется установка нового ограждения. На эти цели по поручению Губернатора Николая Любимова выделены средства из областного бюджета в целях обеспечения безопасности школьников.

Юлия Рокотянская и Александр Сидоров оценили качество работ и проконтролировали сроки исполнения. Установка ограждения ведется в соответствии с графиком. Работы были приостановлены на несколько дней в связи с проведением торжественных линеек. В данный момент подрядчиком установлены опоры ограждения, смонтирована большая часть металлических секций. Срок окончания контракта – 21 сентября. Работу планируется завершить раньше установленного срока.

Также депутаты обсудили вопросы дальнейшего благоустройства территории школы, в частности, ремонта тротуара вдоль нового забора и установки вазонов с цветами.