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Пятница, 3 сентября, 2021
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Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения

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Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения

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Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская и депутат по округу № 19 Александр Сидоров проинспектировали территорию школы № 8. Здесь ведется установка нового ограждения. На эти цели по поручению Губернатора Николая Любимова выделены средства из областного бюджета в целях обеспечения безопасности школьников.   

Юлия Рокотянская и Александр Сидоров оценили качество работ и проконтролировали сроки исполнения. Установка ограждения ведется в соответствии с графиком. Работы были приостановлены на несколько дней в связи с проведением торжественных линеек. В данный момент подрядчиком установлены опоры ограждения, смонтирована большая часть металлических секций. Срок окончания контракта – 21 сентября. Работу планируется завершить раньше установленного срока.

Также депутаты обсудили вопросы дальнейшего благоустройства территории школы, в частности, ремонта тротуара вдоль нового забора и установки вазонов с цветами.

  • Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения
  • Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения
  • Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения
  • Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения
  • Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения
  • Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения
  • Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения
  • Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения
  • Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения
  • Юлия Рокотянская и Александр Сидоров проконтролировали установку нового ограждения

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