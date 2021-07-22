Ясинский поручил восстановить асфальт на улице Братиславской, разрытый после ремонта

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И.о. заместителя главы администрации Рязани Борис Ясинский поручил руководству МУП РМПТС восстановить дорожное покрытие на улице Братиславской. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Пользователи соцсети возмутились тем, что на недавно отремонтированной улице через некоторое время вскрыли асфальт, чтобы отремонтировать теплотрассу.

Ясинский напомнил, что муниципальные предприятия должны согласовывать графики плановых ремонтных работ с управлением благоустройства. Это поможет избежать подобных ситуаций.