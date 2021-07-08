Ярославский мэр сравнил несознательных горожан с татаро-монголами

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Мэр Ярославля Владимир Волков провел исторические параллели, оценивая поведение части местных жителей, пишет портал ЯрNews.

Глава города напомнил, что политические противники нередко называют его «варягом». В этой связи он отметил, что некоторые жители города ведут себя как монголо-татары после набега на Русь.

«Нередко читаю о себе, что не могу быть хорошим мэром, так как родился не в Ярославле. <…> Чтобы опровергнуть несостоятельность подобного утверждения, достаточно пройти по берегу Волги. Это татаро-монголы устраивают набеги, чтобы набросать мусора? Или это делают люди, которые родились и выросли в Ярославле?» – задался вопросом Волков.

Также градоначальник обратил внимание на граффити и вандализм, что, скорее всего, является делом рук местных жителей.

Волков призвал ярославцев убирать за собой мусор.