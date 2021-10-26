Ярославцы пожаловались, что не могут забрать тела умерших родственников

Жители Ярославля рассказали, что неделями не могут забрать тела умерших родственников, пишет 76.ru.

Сообщается, что морги не справляются с потоком умерших, из-за чего и возникают задержек с выдачей тел.

В департаменте здравоохранения объяснили, что из-за нагрузки на фоне пандемии коронавируса вскрытие тех, кто болел, занимает больше времени.

Подчеркивается, что в регионе функционируют сразу шесть патологоанатомических отделений для вскрытия умерших от COVID-19 и тех ярославцев, у которых были подозрения на заболевание.