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Вторник, 26 октября, 2021
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Ярославцы пожаловались, что не могут забрать тела умерших родственников

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Жители Ярославля рассказали, что неделями не могут забрать тела умерших родственников, пишет 76.ru.

Сообщается, что морги не справляются с потоком умерших, из-за чего и возникают задержек с выдачей тел.

В департаменте здравоохранения объяснили, что из-за нагрузки на фоне пандемии коронавируса вскрытие тех, кто болел, занимает больше времени.

Подчеркивается, что в регионе функционируют сразу шесть патологоанатомических отделений для вскрытия умерших от COVID-19 и тех ярославцев, у которых были подозрения на заболевание.

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