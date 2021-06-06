Яндекс опубликовал исследование про слова, употребляемые в отдельных регионах

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Ко Дню русского языка Яндекс подготовил исследование про слова, которые используются только в некоторых частях страны.

– Мы попробовали составить список таких слов – не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка, – говорится в сообщении Яндекса.

Аналитики использовали данные платформы Яндекс.Дзен – изучены статьи и комментарии 6 миллионов пользователей из всех регионов России. Отобрать самые интересные слова помогли лингвисты Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

Приводим список слов, которые употребляются в Рязанской области.

БУРОБИТЬ — бормотать, говорить ерунду. В ответ на вопрос он буробил что-то невнятное. Воронежская область, Кемеровская область (Кузбасс), Липецкая область, Рязанская область, Тамбовская область.

ДОМОТАТЬСЯ — придраться. Ну что вы до меня домотались! Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область.

ОБПЛЕВАТЬСЯ — испытать или выразить крайнее недовольство. Соседи вернулись из отпуска, обплевались. Москва и Московская область, Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Тульская область.

ОЗОЛОТЕТЬ — разбогатеть, озолотиться. Не думаю, что на этом проекте мы озолотеем. Липецкая область, Рязанская область, Тамбовская область.

ОЗОРОВАТЬ — озорничать, баловаться. Что делать, когда собака начинает озоровать? Пензенская область, Республика Мордовия, Рязанская область.

СТЁРКА — ластик, резинка. Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Тверская область, Тульская область.

Некоторые слова оказались характерными сразу для нескольких регионов, причём часто это регионы-соседи, что и неудивительно. Например, слово шушлайка (так называют малолитражные автомобили) используется в основном в Сибири. Отворотка (дорога, отходящая в сторону от основной) — на Севере. Для Дальнего Востока характерно слово темпер (сокращённое температура).