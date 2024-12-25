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Культура и события

XX Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» получил грант суммой 13 миллионов

Валерия Мединская

XX Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» получил грант Президентского фонда культурных инициатив. Сумма поддержки специального проекта «Восток+», который будет реализован в рамках фестиваля, — 13 миллионов рублей. Об этом театр сообщает в группе ВКонтакте.

Проект «Восток+» включает две специальные программы. В первую «Путь на Восток» войдут спектакли из стран Ближнего и Дальнего Востока, Азии, Африки. Специальные гости программы — кукольники из Латинской Америки. Вторая программа — «Всё дело в театре» — разработана для руководителей театров кукол. Профессионалы будут создавать новые проекты, обсуждать, куда двигаться в будущем.

Фестиваль «Рязанские смотрины — 2025» соберет кукольников из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. География заявок уже представлена от Ирана до Бразилии и от Санкт-Петербурга до Магадана. 

Отдельно планируется разобрать закон о развитии креативных индустрий, его роль в работе кукольников, его возможности и перспективы. Театр намерен поделиться опытом и вместе с коллегами подумать о перспективах сферы. 

Кроме того, на фестивале будет работать Международная школа-лаборатория для молодых кукольников «Луна для всех одна», а также две лаборатории, организованные совместно с ГИТИСом: лаборатория для молодых режиссеров-кукольников и лаборатория для театральных критиков. 

Коллектив театра уверен, что грант поможет сделать «Рязанские смотрины — 2025» одним из главных культурных событий города, кукольников страны и мира. Фестиваль будет длиться семь дней: с 12 по 18 сентября 2025.

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