XX Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» получил грант суммой 13 миллионов

XX Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» получил грант Президентского фонда культурных инициатив. Сумма поддержки специального проекта «Восток+», который будет реализован в рамках фестиваля, — 13 миллионов рублей. Об этом театр сообщает в группе ВКонтакте.

Проект «Восток+» включает две специальные программы. В первую «Путь на Восток» войдут спектакли из стран Ближнего и Дальнего Востока, Азии, Африки. Специальные гости программы — кукольники из Латинской Америки. Вторая программа — «Всё дело в театре» — разработана для руководителей театров кукол. Профессионалы будут создавать новые проекты, обсуждать, куда двигаться в будущем.

Фестиваль «Рязанские смотрины — 2025» соберет кукольников из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. География заявок уже представлена от Ирана до Бразилии и от Санкт-Петербурга до Магадана.

Отдельно планируется разобрать закон о развитии креативных индустрий, его роль в работе кукольников, его возможности и перспективы. Театр намерен поделиться опытом и вместе с коллегами подумать о перспективах сферы.

Кроме того, на фестивале будет работать Международная школа-лаборатория для молодых кукольников «Луна для всех одна», а также две лаборатории, организованные совместно с ГИТИСом: лаборатория для молодых режиссеров-кукольников и лаборатория для театральных критиков.

Коллектив театра уверен, что грант поможет сделать «Рязанские смотрины — 2025» одним из главных культурных событий города, кукольников страны и мира. Фестиваль будет длиться семь дней: с 12 по 18 сентября 2025.