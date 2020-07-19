Звезду «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» жестоко избили в Москве

Участник «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин стал жертвой нападения в Москве, пишет телеканал РЕН ТВ.
Молодой человек заявил, что не может больше молчать, и подтвердил информацию о том, что его избили.
«На днях ночью меня жестоко избили и нанесли множественные травмы. Ударяли по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рука»,– рассказал Турчин.
По его словам, он мало что помнит об инциденте.
«Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело», – пожаловался молодой человек.
Сейчас Турчин находится в столичной больнице. Его состояние сейчас оценивают как средней тяжести.
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