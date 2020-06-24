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«Золотая молодежь» устроила смертельную перестрелку в Дагестане

Никита Брыкин
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В Махачкале представители «золотой молодежи» устроили перестрелку. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 23 июня. По предварительным данным, сын бывшего главы Шамильского района города Суракат Асиятилов семь раз выстрелил из «Сайги» в племянника экс-начальника Дагавтодора Магомедрасула Омарова.

От полученных травм парень погиб на месте. В Следственном комитете Дагестана подтвердили факт инцидента. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время разыскиваются трое братьев. Опубликовано видео с места случившегося.

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