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«Знаменитого» нарушителя ПДД подозревают в убийстве

Алексей Агеев
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Водитель-рецидивист стал фигурантом уголовного дела. На этот раз любитель пьяной езды и погонь не нарушил ПДД, как много раз ранее, а совершил гораздо более опасное преступление.

Как сообщает РЕН ТВ, СК РФ завел на Неугомонного Гошу (прозвище лихача) уголовное дело. Его подозревают в убийстве приятеля. Уточняется, что во время бытового конфликта нарушитель ПДД со стажем забил палкой человека, заступаясь за женщину.

«Послужной» список задержанного наполнен сотнями нарушений. Однако теперь оплата штрафа не спасет мужчину. Он может угодить в тюрьму на срок до 15 лет.

Ранее мы сообщали, что устроивший массовое ДТП таксист нагадил в машине ДПС перед арестом

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