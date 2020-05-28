Устроивший массовое ДТП таксист нагадил в машине ДПС перед арестом

Таксист, устроивший 26 мая массовое ДТП на Волоколамском шоссе, арестован судом на 10 суток. Напомним, что после аварии виновника едва не линчевали другие участники происшествия.
Очевидцы сообщили, что в момент ЧП водитель такси был в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он устроил ДТП, потому что сел пьяным за руль. По словам свидетелей, по пути в суд таксист справил нужду в машине сотрудников ДПС. В суде мужчину засняли на камеру, видео оказалось в распоряжении РЕН ТВ.
В итоге шофер был лишен водительских прав на год. Потерпевшие автовладельцы планируют потребовать компенсации от таксиста.
Ранее мы писали, что жесткое ДТП случилось на трассе М5 в Московской области
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