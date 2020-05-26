В Подмосковье таксиста едва не линчевали за массовое ДТП

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Фото и видео: РЕН ТВ

В Московской области участники массовой аварии чуть не линчевали ее виновника – водителя такси. В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказались видео, на которых видны момент ДТП, а также последствия происшествия.

Проехав на запрещающий сигнал светофора на Волоколамском шоссе, таксист протаранил сразу две машины. После этого его заблокировали в салоне машины другие участники движения, забрали у него ключи. Сам виновник произошедшего спокойно наблюдал за творившимися вокруг него событиями.

В результате ЧП разбитыми оказались минимум три транспортных средства. На этом инцидент не был исчерпан. По данным очевидцев, виновник ДТП спровоцировал массовую разборку, во время которой хозяева разбитых таксистом машин избили его.

По факту случившегося ведется проверка. Выясняются детали аварии.