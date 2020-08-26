«Жрать принеси»: авиадебошир закатил истерику на борту самолета

Пассажир лайнера, летевшего из Нижнекамска в Москву устроил дебош в салоне. Он был недоволен качеством обслуживания и полета.

Во время скандала гражданин матерился и не обращал внимания на просьбы экипажа и других пассажиров прекратить дебош, сообщает РЕН ТВ.

«Быстро жрать принеси, а то в суд подам», – кричал мужчина на весь салон.

Гражданина также очень злили взгляды других мужчин. Он заявил, что смотреть на него могут лишь женщины. Также дебошир заявил, что пилоты судна «не умеют управлять».

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По словам очевидцев, дебошир после приземления самолета в столице угодил в руки правоохранителей.