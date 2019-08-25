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Жительница ОАЭ подала на развод со слишком идеальным мужем

pixabay.com

Жительница Объединенных Арабских Эмиратов подала на развод из-за чрезмерной любви со стороны своего мужа, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на местное издательство «Khaleej Times».

Женщине не нравилось, что за год супружеской жизни у них не было ссор, а муж никогда на неё не кричал и всегда был добр. Также её возмущало, что супруг иногда помогал ей с уборкой дома по своей инициативе, а ещё готовил для неё.

«Я хочу спорить, даже иногда ссориться, а не жить безбедной жизнью в послушании. Я так хочу хотя бы раз поспорить, но это невозможно с моим романтичным супругом, который вечно прощает меня и осыпает подарками», — призналась женщина.

Мужчина же считает, что ничего плохого не сделал, а всего лишь хотел быть идеальным мужем. Он рассказал, что супруга однажды указала ему на лишний вес, и после этого он сел на диету и начал вести спортивный образ жизни.

Он также попросил судью порекомендовать жене отозвать иск, и в итоге суд отложил рассмотрение дела, чтобы дать супругам шанс помириться.

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