Жители Саратова устроили вечеринку во дворе во время самоизоляции

В Саратове местные жители устроили вечеринку с шашлыком и макареной. Танцы и вкусная трапеза были засняты на видео, которое оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

При просмотре кадров можно заметить, что игнорировали самоизоляцию как взрослые люди сренего возраста, так и несовершеннолетние, и пенсионеры. Ни на ком из участников вечеринки с шашлыком нет маски. При этом люди танцуют макарену. Рядом располагаются колонки, мангал и накрытый стол.

Отметим, что громкий праздник внимание правоохранителей в тот вечер не привлек. Однако полицейские уже в курсе случившегося. Они просмотрели видео и заявили, что подобного больше не повторится.