Жители Архангельской области задолжали более 20 млн рублей за вывоз мусора региональному оператору ООО «ЭкоИнтегратор». Компания планирует взыскать долги через суд. Об этом сообщает ИА «Rusnord».

Оператор направил в суд более 15 000 обращений. Общая сумма взыскиваемой задолженности превышает 20 млн рублей. К настоящему моменту на счет компании уже поступило более 6 млн рублей.

— Долги от населения тормозят работу регионального оператора. Если компания не получает деньги от налогоплательщиков, то ей нечем оплачивать услуги перевозчиков. А перевозчики не могут выплатить зарплату водителям. К тому же компании требуется обновлять автомобили, оплачивать ГСМ и расходные материалы, уплачивать налоги и сборы, — говорится в сообщении.

Некоторые люди думают, что платить обязаны только те, кто заключил письменный договор с оператором. Однако это не совсем верно. Дело в том, что граждане являются потребителям коммунальной услуги по обращению с ТКО. При этом люди не могут утилизировать мусор по своему усмотрению, это должен делать региональный оператор. Соответственно даже не подписывая договор с компанией, человек обязан платить за вывоз ТКО.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регоператора.