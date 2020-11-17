Вторник, 17 ноября, 2020
20.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Жители Архангельской области задолжали более 20 млн рублей за вывоз мусора

Елена Лобанова

Жители Архангельской области задолжали более 20 млн рублей за вывоз мусора региональному оператору ООО «ЭкоИнтегратор». Компания планирует взыскать долги через суд. Об этом сообщает ИА «Rusnord». 

Оператор направил в суд более 15 000 обращений. Общая сумма взыскиваемой задолженности превышает 20 млн рублей. К настоящему моменту на счет компании уже поступило более 6 млн рублей. 

— Долги от населения тормозят работу регионального оператора. Если компания не получает деньги от налогоплательщиков, то ей нечем оплачивать услуги перевозчиков. А перевозчики не могут выплатить зарплату водителям. К тому же компании требуется обновлять автомобили, оплачивать ГСМ и расходные материалы, уплачивать налоги и сборы, — говорится в сообщении. 

Некоторые люди думают, что платить обязаны только те, кто заключил письменный договор с оператором. Однако это не совсем верно. Дело в том, что граждане являются потребителям коммунальной услуги по обращению с ТКО. При этом люди не могут утилизировать мусор по своему усмотрению, это должен делать региональный оператор. Соответственно даже не подписывая договор с компанией, человек обязан платить за вывоз ТКО. 

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регоператора.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани начали оказывать помощь пострадавшим от пожара в «М5 Молл» бизнесменам

Новости Рязани
В Рязани начали оказывать помощь пострадавшим от пожара в ТРЦ "М5 Молл" бизнесменам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше

Николай Любимов выразил соболезнования по поводу кончины Людмилы Новиковой

Новости Рязани
Во вторник, 17 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшейся Людмилы Новиковой. Об этом сообщает...
Узнать больше

Рязанцам напомнили об уплате налогов

Новости Рязани
Уплатить налоги за 2019 год рязанцам необходимо до 1 декабря. Об этом напомнил сайт правительства Рязанской области. Физическим лицам...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ночью в Рязанской области похолодает до -14°С

Новости Рязани
Ночью местами в Рязанской области ожидается сильный мороз. Прогноз погоды на среду, 18 ноября, опубликовало ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше

В Рязани ввели карантин из-за заражения хламидиозом птиц

Новости Рязани
Карантин вводится в одной из квартир жилого дома №21 корпус 3 на улице Зубковой. В течение 30 дней оттуда запрещено вывозить и ввозить туда птиц. Заразившуюся птицу умертвят бескровным методом.
Узнать больше

В декабре частично откроют движение по мосту на улице Ленина

Новости Рязани
Как отметил Николай Любимов, решение о начале работ именно в этом году было правильным. Дело в том, что весной и летом мост подмывается, а это могло бы привести к негативным последствиям.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 советских фильмов о студентах

Акценты
17 ноября отмечается Международный день студентов. Его трагическая история уходит корнями в 1939 год. А мы в этот день предлагаем вам вспомнить...
Узнать больше

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+