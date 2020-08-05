Житель Якутии рассказал, как поборол медведя в лесу

37-летний житель Якутии рассказал, как победил медведя. В доказательство своих слова мужчина показал фотографию с поверженным хищником.

Якутянин сообщил, что медведь набросился на него в лесу, когда он собирал голубику. Заметив медведя, мужчина решил убежать, но хищник стал преследовать человека.

«Пытался обороняться деревянными палками, прятался за деревьями, но он продолжал нападать. Проще говоря, он хотел меня съесть», – рассказал любитель ягод.

Мужчина не на шутку перепугался, но решил принять бой и стал бороться с медведем. Победить его оказалось непросто, хотя хищник был молодым и не очень сильным.

«Я считал себя заядлым охотником, но и сейчас не могу успокоиться. Помню, в тот день чуть сердце не остановилось», – признался якутянин.

Отвага и храбрость помогли мужчине победить зверя. Напоследок он сфотографировался с поверженным хищником, пишет РЕН ТВ.