Житель Уфы спас кота от падения с высоты, рискуя своей жизнью

Житель Уфы спас кота от падения с балкона жилого дома. Свидетели засняли героический поступок мужчины на видео и выложили контент в Сеть.

При просмотре видеоролика можно заметить, как уфимец безуспешно пытается дотянуться до белого кота, который вцепился в обшивку балкона и висит «на волоске» от падения с большой высоты. Однако житель Башкирии сдаваться не стал: он разобрал мешающие ему вещи на балконе, сумел поменять позу, уложив тело на настиле, и дотянулся до напуганного животного. Схватив кота, мужчина вытащил его на балкон.

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В Сети поступок мужчины вызвал резонанс. Люди высоко оценили старания уфимца, сообщает РЕН ТВ.

Видео: БашДТП в Инстаграме